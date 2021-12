Oito7Nove4 recebe Ivete e Marcio Victor

A primeira edição do Praia do Nana de 2013 acontece dia 6, no Salvador Praia Hotel, em Ondina, onde a Oito7Nove4 recebe os cantores Ivete Sangalo e Marcio Victor, do Psirico, às 17h. Os ingressos estão à venda nas lojas da Central do Carnaval e na loja do Bloco Banana Coral, na Alameda das Grifes do Shopping Iguatemi.

"Nossa ideia é fazer uma mistura de ritmos, de estilos, reunindo um público que quer apenas se divertir, curtindo o que a Bahia nos deu de melhor, num cenário incrível", explicam Rafa e Pipo Marques.

O evento serve de aquecimento para a estreia da Oito7Nove4 no palco principal do Festival de Verão 2013, dia 19, e para o Carnaval de Salvador.

