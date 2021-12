Oito7Nove4 realiza primeiro ensaio de verão no dia 18

Rafa e Pipo Marques comandarão o primeiro ensaio de verão da Oito7Nove4 no próximo dia 18 de janeiro (domingo). O evento será realizado, às 17h, no Clube Espanhol, no bairro da Barra, em Salvador.

O ensaio contará com o show da banda Pagodart e com a animação do DJ Rafa Gouveia, que vai abrir a festa. Os convidados ainda serão anunciados.

Os ingressos já estão à venda na Loja do Banana Coral e na Line Bilheteria, localizadas no Shopping da Bahia, além da Central do Carnaval. O valor é R$ 40.

