Off Club reabre as portas nesta sexta

A boate GLS Off Clube vai reabrir nesta sexta-feira, 9, na Barra. A noite de reinauguração vai ter a dupla Altar e os DJs residentes Miro Silva, Monstro e Kairo. No sábado, 10, a festa continua com a DJ Aline Ribeiro, a cantora Daniela Tourinho e a DJ residente Lolly Ramos.

A dupla Altar foi fundada pelos DJs VMC e Macau há 12 anos, no Maranhão. No dia 18 de julho lançou, o documentário "Altar + Jeanie Tracy - The Hot Dance Club Play Experience", em parceria com Jeanie Tracy, cantora do hit "Party People", com o qual a dupla venceu o prêmio da revista norte-americana Billboard em 2007.

No sábado, a festa fica por conta da reunião da DJ Aline Ribeiro com o vocal da cantora Daniela Tourinho na festa Desirée. A DJ Lolly Ramos, residente da casa, abrirá a noite. A festa tem como tema "Desirée in Wonderland", com performances de gogo girls em figurinos que ajudam a compor um ambiente como o de Alice no país das Maravilhas.

