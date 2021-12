OBSS fez seu último concerto no Festival de Música

Um cachorro e um gato surgem no alto da escada que leva à casa do maestro Fred Dantas, no Barbalho. Quando este chega ao portão para receber a reportagem de A TARDE, logo tranquiliza: "Não morde, não. Só é carente. Se fizer carinho, não vai largar mais de você". Não deixa de ser uma ameaça.

É terça-feira, 14 de junho. Fred ainda digere o sucesso do concerto da Orquestra Brasileira de São Salvador no último dia 10 (sexta-feira).

Regente e diretor musical da Orquestra desde 2011, o conjunto de vinte jovens músicos fez um raro concerto em Salvador dentro da programação do 21º Festival de Música Instrumental da Bahia.

"Foi um sucesso acachapante", entusiasma-se. "Eu insisti com Zeca (Freitas, curador do festival) para inclui-la por que sabia que seria assim. Era o endereço certo para a Orquestra, o público certo. (Fernando) Marinho (um dos organizadores) me disse que foi a única atração do festival inteiro que recebeu pedidos de bis de pé", afirma o maestro.

Agora, a má notícia: por enquanto, este foi o último concerto da Orquestra Brasileira de São Salvador. A razão, óbvio, é a de sempre: não há patrocínio para que ela continue seus trabalhos.

Antes que haja mal-entendido, é bom esclarecer: a orquestra de que se fala aqui não é a Oficina de Frevos e Dobrados, que tornou Fred famoso em solo baiano desde os anos 1980. Esta vai bem, obrigado.

"O repertório da OBSS é bem específico. Ela traz como proposta uma leitura da música brasileira, um resgate de modinhas de Carlos Gomes, Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno, além de fazer um passeio pelas músicas regionais do Brasil", conta.

Vida breve

Fred assumiu a Orquestra em 2011, quando a telefônica Tim encerrou seu projeto de educação musical Música nas Escolas. "Aí uma empresa de São Paulo, chamada La Fabbrica Comunicação e Marketing, assumiu o projeto e conseguiu um novo financiamento junto à Basf, para criar uma orquestra com os alunos remanescentes", conta Fred.

Convidado para assumir a direção artística da Orquestra, Fred impôs como condição deixar de tocar o material imposto por São Paulo no tempo da Tim. "Meu objetivo foi chegar na música atonal contemporânea. Não queria ver os meninos tocando feijão com arroz", diz.

Como contrapartida ao patrocínio, Fred e os jovens músicos da Orquestra passaram a dar aulas de educação musical em escolas públicas das comunidades carentes de Camaçari, onde a Basf está instalada no Polo Petroquímico.

"Esses jovens professores tiveram uma atuação de pedagogia musical arrasadora. Em coisa de um ano, tinha criança lendo pequenas partituras na sala de aula", diz.

A cantora soprano Irma Ferreira foi uma dessas professoras. "Era impressionante ver a reação das crianças ao receber essas informações. A maioria delas nunca ouviu nada na vida, além de pagode e arrocha", conta.

"Quando elas ouviam, pela primeira vez na vida, o som de uma flauta transversal ou até quando eu cantava, algumas chegavam a se emocionar", lembra Irma.

A experiência foi importante para os jovens músicos da Orquestra, que também aprendiam enquanto ensinavam às crianças. "Passamos a ver a música de outra perspectiva. Ser músico não é só tocar um instrumento, é também propagar um conhecimento", afirma a cantora.

Ainda com patrocínio da empresa petroquímica, a OBSS gravou um CD com 13 faixas, chamado Bandeira do Divino. No repertório, composições de Alberto Nepomuceno (Cantiga), Waldir Azevedo (Brasileirinho) e Anacleto de Medeiros (Os Bohêmios), além de músicas da cultura popular de Ilhéus, Barra do Pojuca e outras três da safra atonal do próprio Fred Dantas.

Infelizmente, o projeto, apesar de promissor, teve fim com a saída da Basf. "Alegaram a crise", diz Fred.

Isto foi em 2014. Sem dinheiro, os músicos da orquestra abandonaram a música para se dedicar a trabalhos convencionais. "Jovens realmente promissores tiveram de trabalhar com telemarketing e em caixas de supermercados, para ajudar a sustentar suas famílias", relata.

Alguns poucos, o maestro ainda conseguiu aproveitar em sua orquestra profissional de baile, como o saxofonista Reinan Proença e o baterista Lucas Paulo. "E meu contramestre, Mário Douglas, agora é regente da Oficina de Frevos e Dobrados", conta.

"Já Maicon Oliveira, um flautista excelente, foi estudar enfermagem. Os irmãos Henrique (sax) e Vinícius (clarineta) foram estudar Engenharia. Por outro lado, Irma Ferreira segue o curso de Canto da Ufba. Já Daniela Natali e David Brito foram para a Neojiba", relata o maestro.

Só quem não teve o destino definido foi a OBSS. "Agora, a Orquestra está parada. A perspectiva é esperar que La Fabbrica demonstre interesse em buscar outro patrocinador local. Ou então buscar espaço no mercado baiano através de produtores culturais", conclui Fred Dantas.

