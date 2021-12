Obra de afirmação da força feminina, Mamba trata de amor e morte

Musa do rock pesado nacional à frente da banda paraense Madame Saatan, Sammliz inicia nova fase na carreira com seu primeiro álbum solo, Mamba (Natura Musical).

Obra de afirmação, Mamba conjuga com habilidade a voz poderosa da cantora ao stoner rock contemporâneo, mais letras pessoais e até um namoro com características brasileiras, como referências às religiões de matriz africanas (Oyá, Lupita) e ao som brega do Pará (Quando Chegar o Amanhã).

Um dos poucos discos realmente interessantes do rock brasileiro de 2016, Mamba também traz a artista mais livre para se expressar como mulher do que em sua antiga banda, abordando temas como o amor, a morte e a própria feminilidade como uma força.

“É claro o distanciamento do que fazia em meu antigo projeto, ainda que esteja inserida entre muitas camadas de guitarras e dramaticidade. Distanciamento para mim natural. O que eu fazia antes tinha a ver com minhas influências do metal dos anos 1970 e 80, em comum com meus antigos parceiros”, afirma Sammliz.

“O que acontece a partir de agora é que deixo vir à tona outras influências. Questão de liberdade e de deixar meu som ser o que sou e vou sendo. O que eu fazia antes não me resumia, o que faço agora também não. Na música, busco experimentar as sonoridades que me influenciam, gosto, pesquiso e me desafiam”, acrescenta a cantora.

Caldeirão sonoro maluco

Sombrio no clima e na sonoridade, a estética de Mamba chega dialogar com referências do rock pálido, como Nick Cave e PJ Harvey.

“Era como eu estava sonoramente no momento, refletindo e exorcizando algumas sombras interiores. Nick Cave está entre artistas que me influenciam, certamente, mas não bebi especificamente dessa ou aquela fonte. Não busquei nada. Deixei fluir. É um disco de fechamento de ciclo e abertura de novos trabalhos”, afirma Sammliz.

Não deixa de ser curiosa a orientação musical da artista paraense dado que, quando se fala na música do Pará, logo se pensa no tecnobrega e demais misturas regionais. “Acho natural que perguntem logo pelo brega, carimbó e que isso seja tido como cara da cidade, até porque é. Mas em uma observação que nem precisa ser profunda, em uma visita à cidade, ou escutando playlists do povo daqui, você constata o quanto tem de cosmopolita na música local”, afirma.

“Até eu faço isso de uma maneira sutil. Não acho que dificulte não fazer o que talvez muita gente espere encontrar de som do Pará, nem quando tinha uma banda de metal sentia isso. Sinto-me contemplada e incluída nesse caldeirão sonoro maluco”, acrescenta.

Ainda sem data para show em Salvador, Sammliz espera voltar em breve à cidade: “Ah, quero muito voltar, adoro essa cidade, tenho amigos e ótimas recordações. Vamos ver o que rola esse ano, vou trabalhar pra isso”, conclui.

Obra de afirmação da força feminina, Mamba trata de amor e morte

