Oasis relançará primeiro álbum em comemoração aos 20 anos

O extinto grupo britânico de rock Oasis publicará uma edição especial resmaterizada de seu primeiro álbum, Definitely Maybe, em comemoração ao 20° aniversário desse disco no próximo dia 19 de maio.

Esse primeiro disco da banda de Manchester, de 1994, que vendeu oito milhões de cópias por todo o mundo, voltará ser editado incluindo raridades e gravações inéditas.

Esse material estará disponível em CD e downloads digitais assim como uma edição especial de três CDS, que incluirá também "demos" da popular banda.

Oasis se dissolveu em 2009 depois que seu guitarrista e compositor Noel Gallagher deixou a formação após uma relação tormentosa com seu irmão Liam, cantor do grupo.

Agora, a banda lança novas versões de seu primeiro álbum e de seus dois sucessores: (What+s The Story) Morning Glory? e Be Here Now, que também incluirão gravações inéditas e rarezas.

O álbum Definitely Maybe, que estará disponível no mercado em 19 de maio, conterá, além disso, versões acústicas ao vivo de grandes sucessos do Oasis como Live Forever.

Os irmãos Gallagher, que não se falam, disseram reiteradamente que não têm planos de voltar a se juntar.

Ouça o álbum na íntegra:

