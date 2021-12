O Teatro Mágico faz pocket show gratuito em shopping

O Teatro Mágico volta a Salvador para uma apresentação especial nesta quinta-feira, 6, às 19 horas. O grupo fará um grupo pocket show aberto ao público na Praça Central do Piso L1 do Salvador Shopping. O evento marca o lançamento do projeto Natal Encantado do centro de compras.

No repertório, o público poderá conferir os principais sucessos do grupo, além de uma canção que vai embalar a chegada do Papai Noel no espaço.

