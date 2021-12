O samba em destaque no Conversa Brasileira

A edição deste domingo, 9, do programa Conversa Brasileira, da rádio A TARDE FM (103.9) vai prestar uma homenagem ao samba. Entre os convidados da atração, estão Diogo Nogueira, Beth Carvalho e Nelson Rufino. Durante o bate-papo, os artistas revelam sua paixão pelo gênero musical, falam da importância do ritmo para a cultura do país e dos novos cantores e compositores que estão modernizando o estilo. O Conversa Brasileira, que vai ao ar a partir das 21h, trará ainda uma seleção de sucessos que marcaram a história do samba.

