O Rappa traz nova turnê para Salvador

O Rappa vai trazer a Salvador a turnê do novo CD e DVD " Acústico Oficina Francisco Brennand". O show vai acontecer sábado, 22 de outubro, às 20h, no Wet´n Wild. Os ingressos do 1º lote custam de R$ 60 a R$ 140 e começam a ser vendidos na terça-feira, 5, nos balcões de ingressos e no site www.bilheteriavirtual.com.

O repertório traz 17 músicas, incluindo 4 inéditas e clássicos dos álbuns "Nunca Tem Fim" e "Sete Vezes", sem deixar de fora hits da carreira do grupo como "MInha Alma" e "Vapor Barato". O grupo usa instrumentos diferentes nos arranjos, como uma guitarra de 12 cordas, clavinete, piano elétrico, escaleta e os steeldrums (tambores de aço), muito usados na música caribenha.

