O Rappa realizará show de despedida na Fonte Nova em março

Os fãs que ainda não conseguiram acompanhar as últimas apresentações da banda O Rappa terão mais uma chance. O grupo, que decidiu dar uma pausa na carreira, retornará a Salvador para realizar o show de despedida no dia 23 de março.

No ano passado, Falcão chegou a anunciar que a despedida da banda seria no Festival de Verão 2017, mas, para sorte dos admiradores do grupo, haverá mais uma apresentação na Arena Fonte Nova, a partir das 22h.

A banda BaianaSystem, comandada por Russo Passapusso, também irá participar do evento. Os valores dos ingressos e a data de início das vendas serão divulgados em breve.

