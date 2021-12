O Rappa integra programação do Festival de Verão 2016

A banda O Rappa está confirmada como uma das atrações do Festival de Verão 2016 - evento que acontece em dezembro, na Arena Fonte Nova. O grupo se apresentará no dia 10, ao lado de Natiruts, Planet Hemp, Nando Reis e Baiana System. No domingo, 11, Ivete Sangalo, Saulo e Luan Santana já confirmaram presença na festa.

Formada por Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão, o Rappa é uma das bandas mais influentes e respeitadas da música brasileira contemporânea e, com 20 anos de carreira, promete apresentar no FV16 canções da turnê Acústico Oficina Francisco Brennand, clássicos dos álbuns “Nunca Tem Fim” e “Sete Vezes”, sem deixar de fora hits da carreira do grupo bastante conhecidas do público.

adblock ativo