O Rappa anuncia parada na carreira 'sem previsão de volta'

O Rappa anunciou nesta quarta-feira, 3 que fazerá uma pausa na carreira "sem previsão de volta". Em comunicado oficial, a banda promete cumprir a agenda de shows até fevereiro de 2018, quando inicia a parada. O motivo da decisão não foi detalhado (leia íntegra do comunicado abaixo).

Formada em 1993 no Rio de Janeiro, o Rappa ficou conhecido como uma banda de letras de forte cunho social, em uma mescla de rock, reggae, rap e MPB. Durante todos esses anos, a banda emplacou vários hits como "Pescador de ilusões", "Mar de Gente" e "Minha alma". Atualmente a banda viaja por todo mundo com turnê do Acústico Oficina Francisco Brennand, gravado em 2016.

A banda já havia interrompido as atividades entre 2009 e 2011. A formação atual do grupo é com Marcelo Falcão (vocal), Xandão (guitarra), Lauro (baixo) e Marcelo Lobato (teclados). O baterista e letrista original, Marcelo Yuka, deixou a banda em 2001.

Confira comunicado na íntegra

Desde que voltamos aos palcos, em outubro de 2011, vivemos experiências incríveis. Talvez as mais importantes desses mais de 20 anos de carreira. Viajamos o Brasil de ponta a ponta, lançamos dois discos, emendamos quatro turnês internacionais que incluíram um Lollapalooza nos EUA, mais de dez datas na Europa, três na Austrália e uma na Nova Zelândia. Vimos nossos fãs crescerem, construírem famílias e trazerem filhos e netos para os shows. Além disso, nossas redes sociais nos aproximaram de vocês, os fãs mais “crazy” do planeta! Mas chegou a hora de dizer que vamos parar e, desta vez, sem previsão de volta. A boa notícia é que vamos terminar esta turnê. Os shows estão confirmados até fevereiro de 2018. Esperamos ver todos nossos fãs nestes shows. Fiquem ligados na nossa agenda. O nosso muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho e dedicação de sempre! Marcelo Falcão, Marcelo Lobato, Lauro Farias e Xandão Meneses."

