O que pode um corpo sem juízo? Jup do Bairro celebra diversidade em novo EP

Cantora, educadora, performer, atriz e apresentadora. A multifacetada Jup do Bairro, artista e ativista do movimento LGBTQ+, lançou neste mês seu primeiro EP solo, intitulado ‘CORPO SEM JUÍZO’. Ela, que começou no centro de São Paulo, ganha o Brasil através da música, que fala sobre o corpo, a diversidade, o desejo pela liberdade de se expressar e a arte periférica. 'CORPO SEM JUÍZO' surgiu a partir de um financiamento coletivo e foi produzido pela DJ BADSISTA. Afinal, o que é um corpo sem juízo?

Quem é Jup do Bairro? De onde surgiu o nome?

Logo quando comecei a me apresentar, ainda muito jovem, no Centro de São Paulo, eu assinava minhas performances apenas como Jup e, como eu ainda era muito nova na cena paulistana, muita gente ainda não me conhecia como Jup. Para identificar melhor a galera falava “a Jup do Bairro”, pois no ponto de ônibus a galera sempre ia na plataforma sentido Centro e eu era a única que ia em sentido Bairro. Uma vez, um texto onde eu expressava minha vivência foi exposto em um grupo conservador onde falavam “olha como sofre a Maria do Bairro” em um sentido pejorativo, criando menção à novela mexicana. Me apropriei disso e comecei a adotar o “do Bairro” no meu nome artístico.

O documentário ‘Bixa Travesty’ já mostrava que você e a Linn da Quebrada tinham uma relação antiga envolvendo arte/corpo/performance/rua, não é? Essa amizade surgiu daí?

Linn [da Quebrada] e eu nos conhecemos na Virada Cultural de São Paulo, ela estava performando em um palco e na sequência eu ia fazer um show. Na troca de palco, amigas em comum nos apresentaram e logo no começo meus olhos se encheram quando eu a vi e perguntei: “é Linn de linda?”, e ela virou os olhos, como se tivesse achado aquela piada infame. Depois disso começamos a estar no mesmo line de festas e boates de São Paulo. Um dos motivos de nos aproximarmos tanto é que ela e eu precisávamos esperar horas para começar a rodar ônibus para nossas casas. Ficávamos em terminais ou em frente às estações de metrô até abrir.

Com isso, fomos dividindo nossas dores, delícias, pensamentos e até comida. Linn e eu somos e fomos as pessoas mais brutais e generosas uma com a outra. Com muita transparência e afeto, conseguimos criar imaginários para nós e influenciar muitas pessoas com nossas dúvidas e interrogações.

Tive o prazer de co-criar não só Pajubá [primeiro álbum da Linn da Quebrada] e performance com ela, mas também um lugar de pertencimento e invasão de espaços, disputamos juntas a exploração de novos territórios e novas possibilidades. Inclusive de como tornar as redes afetivas em redes efetivas de fortalecimento e coletividade.

Linn da Quebrada e Jup do Bairro em cena do documentário 'Bixa Travesty' | Foto: Reprodução

Jup, uma vez você disse que é um corpo que já morreu inúmeras vezes. Qual significado isso tem para você?

Acredito que os processos de informações, abrir mão de ideias já caducas ao nosso tempo e ressignificação de imaginário é uma espécie de morte e também de vida. Algumas dessas mortes foram involuntárias, mas outras eu precisei sacrificar. Uma delas era quem eu fui. Uma criança tímida, introspectiva, com seus sonhos roubados e que não se sentia pertencente à sua própria história. Eu tive que ressignificar esse lugar. Criar um plano que me sentisse pertencente, pelo menos a mim mesma.

Como foi a produção do seu novo EP, 'CORPO SEM JUÍZO'?

'CORPO SEM JUÍZO' é uma das minhas primeiras composições, quando eu ainda tinha 13/14 anos e comecei a escrever o que eu estava sentindo, o que passava na minha cabeça, sem pretensão de virar música, ainda nem imaginava cantar. “TRANSGRESSÃO” também é uma música que escrevi na minha adolescência. Meus processos criativos são muito variados, tenho facilidade em compor por exercitar isso, mas não significa que eu fique satisfeita. O processo de me sentir contemplada com alguma letra demora mais do que escrevê-la.

Logo que comecei a formalizar essas composições percebi que precisava de pessoas que contavam essas histórias junto comigo, logo pensei em BADSISTA e Pininga para “arrumar a casa”, e então recebermos Mulambo, Deize Tigrona, Linn da Quebrada e Rico Dalasam. Pessoas que fazem parte da minha trajetória em lugares diferentes. Que tenho muito afeto, carinho e admiro muito como artistas. São os maiores nomes que eu poderia pensar como genitores desse projeto junto comigo. Ao convidá-los, ninguém pensou duas vezes, isso fez com que eu pensasse ainda mais na importância de tê-los comigo.

EP tem participação de Mulambo, Deize Tigrona, Linn da Quebrada e Rico Dalasam | Foto: Divulgação

Em ‘TRANSGRESSÃO’ você canta “no aperto do casulo da minha própria criação [...] me deixa voar” e depois canta que voa longe. Abrir o EP com esta música tem algum significado especial?

O EP passa pelos principais estágios de um corpo: nascimento, vida e morte, não necessariamente nessa ordem. “TRANSGRESSÃO” marca esse nascimento, uma espécie de ressurreição na metáfora de uma crisálida, metamorfose de uma lagarta para uma borboleta. E sinto minhas transições. Durante muito tempo vivi em um casulo escuro, tão quente, tão frio onde me preparava para morrer na solidão. Quando enxergo uma luz que me aquece, percebo que a vida é possível e precisava de sorte. “TRANSGRESSÃO” é um convite a uma viagem psicodélica para dentro de mim e de seu próprio corpo, investigando a história que apenas nossos corpos individuais podem contar

Como foi participar da residência artística aqui em Salvador? Pretende voltar mais vezes?

Eu já havia ido a Salvador, mas com passagens muito rápidas, sempre tive um apreço muito grande principalmente por me reconhecer através das pessoas e sua geografia. A residência foi um divisor de águas na minha vida, além de poder conhecer ainda mais artistas que amo, como Mahal Pita, MC Tha, Rico Dalasam, Cronista do Morro e tantos outros que me foram apresentados estando em Salvador, pude conhecer uma cidade viva e sua história. Conversei com artistas independentes em um bate-papo na HUB Vale do Dendê, na Estação da Lapa. Me conectei com as pessoas que fui conhecendo por onde passei e principalmente pude subverter a visita turística que sempre me incomodou em discursos de pessoas que vão à cidade com a ideia de “ir, deixar as energias ruins e pegar o axé”. Quis deixar um pouco de mim, trocar, aprender sobre a população e principalmente me conhecer, conhecer a minha história. Salvador foi o cenário que ascendeu uma nova Jup, sou grata e pretendo muito construir junto novas possibilidades em coletivo.

Jup começou a performar no centro de São Paulo | Foto: Divulgação

Afinal, Jup, o que é um corpo sem juízo?

Não sei, e logo tenho a resposta. Corpo sem juízo é um corpo em dúvidas, aberto a possibilidades, um corpo atento a seu tempo, às urgências, um corpo que não se satisfaz com a história que foi contada, um corpo contraditório, que contraria as tradições, um corpo com sede, com fome, outra fome. Um corpo que precisa do corpo-coletivo, que não acredita na revolução una.

Ouça CORPO SEM JUÍZO

