O punk foi uma bobagem, diz vocalista do Iron Maiden

O vocalista da banda de heavy metal britânica Iron Maiden, Bruce Dickinson, gerou polêmica ao afirmar que o movimento punk foi "uma bobagem", numa entrevista ao jornal de seu país "The Guardian".

O vocalista do grupo disse que o punk foi o mais próximo que o mercado da arte já chegou de reconhecer o heavy metal.

"A razão pela qual eles reconheceram o punk é porque era uma bobagem, e a razão pela qual eles reconheceram essa bobagem é porque era mais fácil controlá-la", disse Dickinson.

"Então eles poderiam dizer, 'ah, é, nós somos punks, então nós podemos zombar de todo mundo. Nós não podemos tocar a p... dos nossos instrumentos, mas isso significa que nós podemos dizer que isso tudo é uma performance de arte enorme'. Metade dos moleques que eram punks estavam rindo do mercado da arte, dizendo 'que bando de imbecis do c...Muito obrigado, nos entreguem o dinheiro e nós vamos dar o fora e enfiá-lo no nosso nariz e transar com pássaros'. Mas o que eles realmente queriam fazer era estar numa banda de heavy metal, cercados de estrelas pornô."

O cantor do Iron Maiden tem se metido em diversas polêmicas com suas entrevistas.

Recentemente, ele atacou o Festival de Glastonbury, um dos maiores eventos de rock do mundo, por ser muito "classe média".

Dickinson disse que o Iron Maiden não teria qualquer interesse em fazer como o Metallica fará no final do mês e se apresentar no festival. A presença da banda americana de James Hetfield em Glastonbury foi alvo de críticas, uma vez que essa é a primeira vez em que uma banda de metal vira atração do evento.

"Quando Glasto [apelido do festival] era um festival alternativo, era bem interessante", afirmou em entrevista a outro jornal britânico, o "Telegraph". "Agora é a coisa mais burguesa do planeta. Qualquer lugar em que [a atriz] Gwyneth Paltrow vá e em que você possa ficar numa cabana com ar condicionado não é para mim."

adblock ativo