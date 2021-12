'O público me recebe muito bem', diz Jonas Esticado, ao se apresentar em Salvador

Mais uma vez em Salvador, Jonas Esticado, conquistou os corações dos baianos que se encontravam no Arquipélago Summer Club, localizado na Calçada. O sertanejo foi o terceiro a se apresentar, dividindo palco com Adão Negro, É o Tchan e Rafa e Pipo. A volta do cearense significou a receptividade do público com o cantor. "É sinal que foi bom, né? foi ótimo cantar a primeira vez aqui. O público me recebe muito bem, todas as vezes que venho fazer show em Salvador é sempre uma alegria muito grande", disse.

Mesmo se apresentando recentemente na capital baiana, Jonas garantiu novidades para quem assistiu seu show neste domingo, 28. "Já colocamos muita música nova, estou sempre atualizando o repertório". E para cumprir o que foi dito, o artista trouxe de novo para seus shows a música 'Fábio Assunção', interpretada pela banda baiana La Fúria, e também Rei Leão, de Psirico, dentre outras canções.

Além disso, ele aproveitou o momento para mostrar para os soteropolitanos sua nova música 'Recuse Imitações', que já bateu mais de 1.500 visualizações no YouTube.

E, como forma de agradecer aos fãs, o músico falou sobre o projeto onde ele faz um show mais duradouro. "A galera pede muito um show com mais tempo, e com Jonas Intense, a gente faz mais de 3 horas de música, contando com canções antigas. Estou planejando para que isso aconteça em março ou abril", revelou.

Carnaval e DVD

O sertanejo se apresenta no camarote Vila Mix, mas ainda não sabe afirmar a data. " Está chegando o carnaval, e estamos preparando muita coisa boa".

Ao falar do DVD, ele garante que está escolhendo a cidade. "Ainda não temos um lugar certo, mas cogitamos vários lugares, como: Goiânia, Praia do Forte, na Bahia, e outros lugares".

Para esse lançamento, o artista diz que vai reunir alguns amigos cantores, e adiantou que há possibilidade de contar com a participação de Dilsinho. "Quando eu planejei a primeira data eu já tinha articulado com Dilsinho, mas depois disso a gente nunca mais conversou sobre isso, quando passar o carnaval vamos pensar com mais cuidado", concluiu.

Fãs

Para mostrar o acolhimento com o cantor, quem esteve no local pode notar a presença dos fã-clubes. Luana Santos, 21, presidente do 'Esticados da Bahia', acompanhada de Maria Cláudia, 38, ficaram muito felizes em reencontrar seu ídolo mais uma vez. "Cada encontro é um momento único, o show é sempre maravilhoso", afirmou Luana.

Luana Santos e Maria Cláudia curtem a noite ao som de Jonas Esticado

Com dois anos de admiração ela garante que ama todas as músicas. "Eu sempre estou presente nos shows dele, não só os daqui de Salvador, mas tento ir quase todos que acontecem na Bahia"

É O Tchan volta mais uma vez ao Arquipélago

Em preparação para o carnaval, o grupo É O Tchan lançou uma nova canção de trabalho. "E Para o verão lançamos a música ‘Acadêmia do Tchan’, uma releitura da música ‘Malhação', muitas pessoas já estão gostando", disse Compadre Washington.

Perguntado sobre novos projetos, ele afirma que pretende lançar um CD e DVD. "Esse ano nós estamos completando 25 anos de banda, e estamos elaborando gravar um CD e DVD, onde vamos convidar vários amigos para fazer parte dessa festa".

Rafa e Pipo é a última atração da noite

Estreando no novo espaço, Rafa e Pipo foram os últimos a se apresentarem, e agitou bastante a galera que estava no local. "A gente adora essa vibe na beira do mar, inclusive gravamos nosso DVD na beira do mar. Então em ambientes como esse a gente se sente em casa. Com certeza o show de hoje vai ser do jeito que a gente gosta, uma prévia do carnaval", afirmou Rafa.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

