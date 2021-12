'O Grande Encontro' tem nova edição em Salvador

Os cantores Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença retornam a Salvador com uma nova edição de 'O Grande Encontro'. O evento acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 25 de agosto, às 19h.

No repertório, os clássicos são divididos entre trios, duetos e momentos solos. Entre as canções serão apresentadas 'Anunciação', 'Banho de Cheiro', 'Dia Branco', 'Tropicana', 'Moça Bonita', 'Caravana', 'Belle de Jour', 'Canção da Despedida', 'Coração Bobo', 'Táxi Lunar', 'Bicho de Sete Cabelas', além de outros sucessos. O trio também irá apresentar as canções de Zé Ramalho: 'Chão de Giz' e 'Frevo Mulher'.

Os ingressos custam a partir de R$ 60, podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, ou através da plataforma Ingresso Rápido.

adblock ativo