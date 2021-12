'O Grande Encontro' se apresentará em novembro em Salvador

O trio nordestino formado por Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença volta à Bahia para mais uma edição de "O Grande Encontro". O show acontece no dia 14 de novembro, a partir das 21h, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, na Região Metropolitana de Salvador.

Durante o evento, os artistas se dividem entre apresentações juntos e em duetos, além de momentos solo. O repertório terá clássicos como ‘Anunciação’, ‘Papagaio do Futuro', ‘Morena Tropicana’, ‘Moça Bonita’, ‘Belle de Jour’, ‘Coração Bobo’ e ‘Táxi Lunar’.

Os ingressos custam R$ 60 (pista), R$ 80 (área VIP) e R$ 120 (camarote) e podem ser adquiridos na casa de shows, na loja ‘Armazém Ticket’, localizada no 2º piso do Salvador Norte Shopping, e nos balcões dos shoppings.

