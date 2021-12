O canto absoluto de Gal Costa

Depois do sucesso de Recanto (2011), em que Gal Costa foi literalmente conduzida por Caetano Veloso em direção a uma sonoridade mais experimental, o público da cantora certamente se perguntava o que poderia vir em sequência.

"A cara de Estratosférica é a minha cara de hoje". Assim, a Gal Costa de quase 70 (idade que completa em setembro) define o novo disco, que chega ao mercado em três formatos: vinil (com 12 faixas), CD (14) e digital (16).

Com 50 anos de carreira, a cantora baiana se alimenta da nova geração e dá seguimento mais pop à renovação musical iniciada no álbum anterior, em que sua voz embalou batidas rockers, programações eletrônicas e dub-step.

"Estratosférica é moderno, pop, palatável e claro que tem alguns arranjos que são arrojadíssimos, como a música do Tom Zé (Por Baixo) e a de Moreno (Anuviar, parceria com Domenico Lancellotti)", completa.

Apesar de reconhecer o frescor que trabalhar com produtores como Kassin e Moreno (que dividiu a direção de Recanto com o pai) traz à sua nova safra, Gal se coloca no centro do movimento.

"Quem é a geratriz dessa energia sou eu. Está na minha voz, na minha alma. Tudo parte do meu canto. Kassin gosta de fazer as coisas em cima da minha voz. Nenhum trabalho é solitário. Eu escolhi o Kassin porque eu sei que ele é capaz de materializar em termos de arranjo tudo isso que eu estava pretendendo, assim como Moreno".

Garimpo



A direção artística ficou com o jornalista Marcus Preto, que também esteve à frente de Espelho d'Água (2014), show de voz, violão e guitarra, batizado com a música de Marcelo Camelo e Thiago Camelo que integra o lançamento.

Inicialmente, Preto garimpou cerca de 150 músicas, que passaram pela peneira da cantora, em um processo de muitas escutas. "Primeiro ouço a canção e ela tem que bater em mim, tanto a letra como a melodia".

O resultado é uma seleção plural, que mistura novos e experientes compositores. O primeiro single, Quando Você Olha pra Ela, é assinado por Mallu Magalhães, e seu balanço de romance juvenil tem agradado o público nas redes sociais.

Ecstasy, de João Donato e Thalma de Freitas, e Jabitacá, de Lira, Junio Barreto e Bactéria, são outras românticas. A primeira tem o estilo gingado de Donato e a segunda está mais para balada amorosa.

Já Sem Medo Nem Esperança, de Arthur Nogueira e Antonio Cicero, abre o disco com aura tropicalista e questionamentos existenciais.

Muita Sorte, de Lincoln Olivetti (1954-2015) e Rogê, acerta com efeitos eletrônicos e letra praieira. O último trabalho de Lincoln, arranjo de metais que fez para Estratosférica, de Céu, Pupilo e Junio Barreto, é dançante e tem tudo para emplacar.



Com o novo disco, Gal responde muito bem à curiosidade tanto do público que a segue há décadas quanto dos que se aproximaram nos últimos anos. Mais do que isso, ela abre caminhos futuros.

