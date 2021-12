Novos Baianos se apresentam na Concha Acústica

O grupo Novos Baianos, formado por Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, volta ao palco da Concha Acústica, em Salvador com uma única apresentação marcada, sábado, 11 de fevereiro, para apresentação da turnê "Acabou Chorare os Novos Baianos se encontram". Os ingressos custam R$ 110 (plateia) e R$ 240 (camarote).

O grupo teve seu apogeu nos anos 70, ápice da ditadura militar e de um cenário de repressão e censura. Apesar das dificuldades enfrentadas, eles acabaram “deixando marcas na imagem e no som”.

De lá pra cá, sucessivas gerações de artistas e fãs seguem ouvindo e sendo influenciadas pela modernidade presente em hits como "O Samba da Minha Terra", "Preta Pretinha”, “Brasil Pandeiro”, “Acabou Chorare”, “Mistério do Planeta” e “A Menina Dança”, todos essas e tantas outras estarão no repertório da nova turnê.

As vendas dos ingressos começam a partir desta quarta-feira, 18, e poderão ser adquiridos pelo site do Ingresso Rápido, SAC's dos Shoppings Barra e Bela Vista e nas bilheterias do Teatro Castro Alves.

