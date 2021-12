Novo single de Shakira com Rihanna é lançado nesta segunda

O novo single da cantora Shakira, gravado com a cantora Rihanna, saiu à venda nesta segunda-feira em inglês e sob o título "Can't Remember To Forget You" (Não consigo me lembrar de esquecer você).

O single, mistura de pop e rock e cantado na maior parte do tempo por Shakira, fará parte do próximo álbum da cantora colombiana.

Rihanna sola em um trecho da faixa, que já está disponível na plataforma iTunes Store.

As duas aparecem na capa do single vestidas de preto e com várias joias, com a cantora de Barbados deitada sobre as pernas cruzadas da colombiana, que aparece sentada.

O novo álbum está sendo lançado pela Sony Music Entertainment, e é a primeira produção da cantora colombiana com o selo RCA/Sony Latin Iberia.

Após participar como assessora do programa "The Voice" da "NBC", Shakira esteve nas últimas datas trabalhando no estudo na elaboração do single.

Em comunicado, o CEO da Sony Music Entertainment, Doug Morris, expressou sua satisfação por poder continuar contando com Shakira, que definiu como "uma super estrela de fama mundial e um talento surpreendente".

"Estamos muito contentes porque ficará com a família Sony Music. Foi uma batalha complicada e a concorrência era enorme. Boa sorte, Shak!", disse Morris.

Shakira vendeu quase 60 milhões de discos no mundo todo e ganhou vários prêmios, incluindo, entre outros, dois Grammy, oito Latin Grammy, quatro World Music Awards, três American Music Awards e cinco Billboard Music Awards.



Ouça o single Can't Remember To Forget You:

