Novo lote de ingressos para Maroon 5 é colocado à venda

Começa a ser vendido a partir das 12h desta sexta-feira, 2, um novo lote de ingressos para o show de Maroon 5 em Salvador. A decisão foi tomada devido à grande procura do público.

Os ingressos, que dão acesso à pista, custam R$ 140, a meia, e R$ 280, a inteira. Os interessados podem adquiri-los no site da Ticketsforfun e nos Balcões A TARDE dos shoppings Salvador, Shopping da Bahia, Shopping Salvador Norte e no Balcão Pida!, no Shopping Piedade.

O grupo apresenta a turnê do disco "V", no Parque de Exposições, na Paralela, no dia 13 de março de 2016, às 20h.

adblock ativo