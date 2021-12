Novo formato transforma Sarau du Brown em ópera urbana

Não existe tempo definido para se encontrar a maturidade plena. No caso do Sarau du Brown, Carlinhos Brown considera que foram necessários oito anos para que o formato atingisse esse estágio.

"O sarau foi criado para romper a barreira dos ensaios ou a timidez de que nós podemos ir além. É para apresentar o ineditismo. Este é, sem dúvidas, o mais maduro de todos", comenta o idealizador do evento, que começou a preparar a festa há seis meses.

A temporada começa domingo, às 18 horas, no Museu du Ritmo, e acontece, quinzenalmente, até o Carnaval. A estreia do projeto conta com a participação da cantora Alice Caymmi e de três músicos da banda de metal Angra.

Na parte musical do espetáculo, Brown vai apresentar sucessos de seu repertório e cinco canções novas, além da mistura que faz como ninguém, em momentos que envolvem música sinfônica, canto lírico, percussão baiana e sopro.

"Preparei as marchinhas de Carnaval e chamei um produtor de sopros, o Nogueira. A banda terá 10 sopros para incrementar a percussão", contou o músico, antes de um ensaio esta semana.

O final da noite será marcado pela música eletrônica, no que o artista chama de Sarau Eletrônico - Ensaio de DJs, com apresentação de 3 DJs.

Ópera urbana



Quem conhece sabe que o Sarau du Brown sempre foi muito mais do que um show, misturando linguagens e formatos. Mais uma vez, a proposta inova ao apresentar o conceito de ópera urbana, na qual a música divide espaço e importância com dança e imagens.

"A música é a inspiração para a imagem final. Nela estão todos os conceitos e desejos cênicos. O sentido de ópera tem a ver com o significado da mensagem. Brown tem essa energia de catalisar as multidões, de falar ao coletivo. Isso pra mim é operístico e grandioso. E nesse caso, popular. Por isso urbano", explica o diretor do concerto, Paulo Borges, criador da São Paulo Fashion Week.

Borges e Brown chegaram ao tema do concerto, Ritual Artefireaccua, inspirados pela ideia de latinidade. O espetáculo será dividido em quatro atos, cada um dedicado a um elemento da natureza (água, terra, ar e fogo).

Para pensar os movimentos cênicos, o coreógrafo Luis Ferron se juntou à dupla. Os três comandaram uma audição que selecionou, entre 500 inscritos, 23 dançarinos de diferentes estilo.

"A partir das imagens selecionadas por Borges, que levantam questões sociopolíticas e culturais no plano de fundo, tudo ganha um sentido dramatúrgico. É uma coisa inédita como a gente está pensando em espetáculo", afirma Ferron.

adblock ativo