"Novo" disco mostra Jimi Hendrix testando novos sons

Os espólios de certos músicos parecem inesgotáveis. Quem imaginaria que a esta altura ainda haveria material inédito de Jimi Hendrix - morto há mais de 40 anos - disponível para render um novo disco? Sobretudo vindo de um acervo tão explorado, revirado e reeditado como o dele.



Pois este disco acaba de sair: chama-se People, Hell and Angels e pode ser ouvido em alto e "bom" som. Afinal, o engenheiro que fez o milagre de converter as empoeiradas fitas originais em produto audível nos dias de hoje é o mesmo Eddie Kramer que trabalhou com Hendrix em vida - e que, mais tarde, recuperaria esplendidamente as gravações masters de seus principais álbuns.

Mas é bom que se esclareça: material inédito aqui não significa música inédita. Antes, o que temos em boa parte são versões alternativas de canções que o mítico guitarrista deixou registradas em suas passagens pelos estúdios e cujas edições finais foram parar em alguns de seus álbuns.

É o caso, por exemplo, de Hear My Train A Comin', Earth Blues e Izabella. Mas há, sim, registros mais obscuros, músicas que ficaram de fora dos clássicos do guitarrista, experimentos que muitas vezes limitaram-se às paredes dos estúdios.

As gravações datam de 1968 a 1970, a maioria de 1969, uma fase de transição, na qual Hendrix desfazia seu primeiro grande grupo, o Experience, e formaria posteriormente o Band of Gypsys.

A sonoridade predominante aqui é um meio-termo entre a fase incendiária e psicodélica do primeiro grupo e o período mais elaborado do segundo. Hendrix se reúne com formações diferentes de músicos e experimenta novas possibilidades criativas, buscando expandir seus horizontes musicais.

Em algumas faixas, sua guitarra pulsa com mais suingue sobre estruturas que vão além do rock e do blues, abraçando os grooves negroides do soul, do funk e do rhythm'n'blues. Este salutar balanço funky, que faz a diferença no álbum, pode ser ouvido em faixas como Let Me Move You, Crash Landing e Mojo Man.

Outras vezes, como na instrumental Easy Blues, ele alonga-se em improvisos que beiram a digressões jazzísticas. Nesta seara mais experimental, aninha-se ainda Inside Out, na qual pode-se perceber o rico trabalho de overdubing e de efeitos praticado por Hendrix, que também assume o contrabaixo.

Outros instrumentos - Nestas sessões registradas no disco, Jimi Hendrix explora outros sons, além dos produzidos pelo tripé guitarra-baixo-bateria. Adiciona, por vezes, saxofone, órgão, piano, metais, percussão e até uma outra guitarra - no caso, a de Larry Lee (que tocou com ele em Woodstock), nas faixas Izabella e Easy Blues.

Jimi Hendrix também cede o microfone para outros vocalistas em algumas canções: o saxofonista Lonnie Youngblood, um velho amigo, em Let Me Move You, e Albert Allen (do The International GTO's), em Mojo Man - as duas faixas mais funky do CD, a primeira, bem próxima de um Sly And The Family Stone; a segunda, digna de um James "Mr. Dynamite" Brown.

Já Stephen Stills (ex-Crosby, Stills, Nash & Young) toca contrabaixo em Somewhere, enquanto o guitarrista mostra toda sua habilidade nos efeitos de wha-wha.

Na maior parte, os músicos que acompanham Hendrix são os que iriam formar com ele o Band of Gypsys - o baterista Buddy Mills e o baixista Billy Cox. Mas o ex-Experience Mitch Mitchell também aparece em alguns takes. Hendrix toca ainda com o baterista Rocky Isaac (do Cherry People) e o pianista de Nova Orleans James Brooker, entre outros músicos.

Registros crus - Material arquivado já nos tempos de vida de Jimi Hendrix e recuperado por Kramer, naturalmente não temos aqui um produto de elevado padrão de gravação. São registros crus, sem o molho adicional de uma produção definitiva.

Em certos momentos, dá para perceber algum reparo feito por computador, dissimulando erros cometidos às vezes na informalidade de uma jam ou de um take que ainda não é o final. Sim, os originais são precários e o disco não consegue esconder sua natureza de raspa de tacho digitalmente remasterizada.

People, Hell and Angels cumpre o papel de relíquia para colecionadores, embora não seja exatamente item indispensável.

Álbuns como First Rays of The New Rising Sun, de 1997, já representam bem a condição de obra póstuma de Hendrix. People, Hell and Angels é mais do mesmo, canções conhecidas do guitarrista curtidas sob outro prisma, rascunhos deixados em prateleiras de gravadoras, experimentos abandonados no baú.

adblock ativo