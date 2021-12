Novo disco da banda baiana Maglore traz pop consciente

Menos, às vezes, rende mais. É o que prova o novo disco da banda baiana Maglore, que mostra ser possível fazer uma música pop com consistência, em um formato enxuto de banda, o power trio.

Com canções de melodias marcantes e letras com temáticas cotidianas chega aos ouvidos do público nesta terça-feira, 23, o álbum III, lançado em CD, vinil e disponibilizado para download [www.maglore.com.br].

Formada por Teago Oliveira (voz e guitarra), Rodrigo Damatti (baixo) e Felipe Dieder (bateria), a banda apresenta no álbum um indie rock entremeado com gêneros da música popular brasileira.

Além de III, o conjunto possui o EP Cores do Vento (2009) e os CDs Veroz (2011) e Vamos Pra Rua (2013).

Em III, a Maglore alcança maior maturidade sonora ao unir características de Veroz e de Vamos Pra Rua - as composições possuem a força melódica das faixas do CD de estreia e preservam a maturidade dos arranjos das faixas do anterior.

Conceito e criação

Antes da pré-produção de III, a formação da banda passou por mudanças: a saída do tecladista Leo Brandão, do baixista Nery Leal e a entrada de Rodrigo Damatti, da extinta Cerveja Café.

"Quando Leo saiu, ele talvez tenha criado o power trio que nem sabíamos que existia na gente. Criou sem querer uma estética nova para banda", conta o vocalista, Teago.

Além de tocar baixo, o novo integrante assina composições do disco, como Tudo de Novo e Serena Noche, o que contribuiu no resultado do novo CD, como revela Teago: "Rodrigo é bastante característico no baixo e tem um volume de produção grande e isso ajudou a acelerar o processo do disco".

Rodrigo já frequentava a casa dos músicos em São Paulo na época da saída de Nery Leal. , conta o baixista: "Eu estava morando em São Paulo, frequentava na casa dos caras e coincidiu com a saída de Nery. E aí Foi um pouco óbvio entrar no lugar dele, pois já tinha afinidade e poderia me dedicar a viagens com a banda A música meio que me puxou de volta", revela Rodrigo Damatti.

Em 2014, durante ensaios, faixas como Ai Ai e Se Você Fosse Minha começaram a ganhar forma. Na mesma época, surgiu o convite da gravadora DeckDisc.

"Quando recebemos o convite da Deck para gravar o CD, nunca tínhamos trabalhado com prazo, mas a sorte foi que já vínhamos trabalhando o esboço desse terceiro disco", conta Teago Oliveira.

Em busca de um afastamento da rotina corrida de São Paulo, a banda passou um tempo em um sítio no interior de São Paulo para continuar a criação composição e arranjo das faixas do álbum, produzido por Rafael Ramos (Titãs, Pitty, Los Hermanos). No final da estadia, III estava praticamente pronto. Depois, seguiram para o Estúdio Tambor (Rio de Janeiro) entre janeiro e maio deste ano.

Trajetória

O EP Cores do Vento (2009) marca o início da Maglore, que nasceu praticamente do acaso, como conta Teago: "Montamos a banda, colocamos no Myspace e um mês depois estávamos em um festival em São Paulo. Então percebemos que tínhamos uma banda e um trabalho a realizar", seis meses depois, o grupo se apresentou no Festival de Verão, em Salvador.

Com cinco faixas, o EP deu sequência ao primeiro CD, Veroz (2011), com hits pop e letras sobre relacionamentos, como Todos Os Amores São Iguais. No entanto, essa não era ainda a sonoridade desejada pela banda: "A gente sentia algum tipo de insatisfação, um incômodo, alguma necessidade de colocar melhor nossa música e talvez por inexperiência ou mesmo pela falta de recurso a gente acabou não transmitindo tão bem", revela Teago.

Foi com o Vamos Pra Rua (2013) que as coisas começaram a seguir novos rumos. O grupo desembarcou em São Paulo, todos morando juntos, na apelidada "Casa da Maglore" - uma espécie de "Sítio do Novos Baianos" urbano. Eles tiveram que construir do início o que estava consolidado em Salvador - público, contatos de produtores e casas de show.

"Em São Paulo, nos vimos em muitas dificuldades, porque nunca tivemos uma estrutura, empresário ou financiador, além do convívio com parceiros de banda. Mudamos muito nesses três anos".

Urbano e universal

De Salvador a São Paulo, muitos foram os caminhos percorridos, novas sonoridades e inspirações, as letras seguiram na temática urbana e o amor se tornou mais universal.

A experiência ampliou, inclusive, a concepção de arte do trio: "Fazer música é assistir a filmes, ver teatro, dança, ler poesia etc. A arte, pra gente, é um pouco isso: é conseguir colocar todas expressões artísticas dentro do substrato que você trabalha, que no nosso caso é a música", diz Teago.

O show de lançamento do disco em Salvador será no dia 5 de julho (domingo), no Largo Pedro Arcanjo (Pelourinho), junto com a banda gaúcha Dingo Bells. Para montar o repertório do show do novo CD, Felipe Dieder revela certa dificuldade, mas garante que não irão faltar as músicas preferidas dos binhos e binhas (apelido dos fãs). "Quando a gente montou o repertório do III é até mais fácil linkar músicas do Vamos Pra Rua, algo que é muito mais difícil com o Veroz", disco que é muito querido na capital baiana.

