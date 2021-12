A cantora americana Lady Gaga lançou na noite deste sábado, 22, o clip da música G.U.Y. (Girl Under You) e em pouco mais de 24 horas o vídeo já atingiu a marca de mais de 58 milhões de visualizações no canal oficial da cantora, na Vevo.

Intitulado "Lady Gaga - G.U.Y. - An ARTPOP Film", o vídeo de pouco mais de 11 minutos marca o retorno da cantora após sete meses sem lançar nenhum vídeo.

O curta possui 16 trocas de roupas, 13 cenários, 175 pessoas na produção que contam com figurantes, bailarinos e até atrizes do seriado americano The Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Vanderpump, Kyle Richards e Kim Richards, que tocam harpa, violão e violino no inicio do clipe.

O clipe, gravado em fevereiro no Hearst Castle durante 6 dias, conta com a participação de diversos atores, apresentadores, e dançarinos.

Confira a produção abaixo:

Da Redação Novo clipe de Lady Gaga tem mais de 5 milhões de views

