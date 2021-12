Novo clipe de Anitta e J Balvin é gravado na Colômbia

Pouco menos de um mês após o lançamento de Downtown, Anitta e o cantor colombiano J Balvin já estão gravando outro clipe. Desta vez, as filmagens acontecem em Medellín, na Colômbia. A cantora compartilhou nesta quarta-feira, 14, no Instagram, alguns registros do local, figurino e dos bastidores do novo vídeo.

Nas imagens, ela aparece com um "macaquinho" prateado curto, botas brilhates e olhos marcados de vermelho. O clipe também terá participação dos dançarinos Josh Killacky e Jade Chynoweth.

Josh Killacky e Jade Chynoweth também participam do clipe. (Foto: Reprodução | Instagram)

Anitta na gravação do novo clipe (Foto: Reprodução | Instagram)

Vai Malandra

Em uma postagem anterior, Anitta também divulgou a capa do clipe "Vai Malandra", gravado no Morro do Vidigal, no Rio, que será lançado na próxima segunda, 18. Este é o último single da funkeira pelo projeto "Xeque-Mate".

🇧🇷 ... "vai malandra" ta chegando Uma publicação compartilhada por anitta 🎤 (@anitta) em Dez 13, 2017 às 7:10 PST

