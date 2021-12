Novo CD de Filipe Catto sai fortalecido por grandes parceria

Em vez de apagar as pistas e seguir, como sugere na letra de Dias e Noites, música que abre seu disco mais recente, Filipe Catto conta com a companhia de outros artistas no trabalho. Com mais consistência, ele dá continuidade à trajetória que vem construindo desde a estreia em 2009.

Ao lado de nomes contemporâneos de destaque, Catto se fortalece em Tomada, segundo CD da carreira, patrocinado pela Natura Musical. O trabalho dosa a personalidade do jovem gaúcho com as referências de quem já tem mais tempo na estrada, como o produtor Kassin e compositores como Marina Lima e Moska.

O resultado é um disco maduro, uma mescla de estilos trazida pelas parcerias, que é conduzida muito bem pela voz inconfundível do cantor.

"É um disco que fala principalmente da minha visão do mundo em primeira pessoa, não fala através de personagens e crônicas, é muito direto. Mas também é um disco feito através dos encontros com os músicos, com o produtor, com os compositores", afirma o cantor gaúcho, 28 anos, radicado em São Paulo há 6 anos.

Apesar de assumir uma linguagem mais pop, a sensibilidade que cerca o trabalho do músico se mantém acesa na acertada escolha do repertório, formado por oito composições inéditas e três regravações pouco conhecidas. As releituras são Do Fundo do Coração (de Taciana Barros e Julio Barroso, da extinta Gang 90 & Absurdettes), Amor Mais Que Discreto (Caetano Veloso) e Canção e Silêncio (do pernambucano Zé Manoel).

"A vontade que eu tinha era de não prestar nenhum tributo, de não regravar nenhuma música conhecida. Senti muita necessidade de criar um repertório de intérprete que fosse exclusivamente meu. Estar ali cantando músicas que poderiam ter sido escritas por mim. Sinto que essas canções foram feitas sob medida para a minha voz".

Parcerias

O Filipe Catto compositor, que assina a maior parte das canções de Fôlego (2011), aparece em mais três faixas: Pra Você Ouvir, Depois de Amanhã, parceria com Moska, e Adorador, com Pedro Luís.

O disco também traz trabalhos de cancioneiros de peso como Marina Lima (Partiu), o angolano José Eduardo Agualusa em parceria com Thalma de Freitas (Auriflama), Tiganá Santana com Thalma e Gui Held (Íris & Arco), Fernando Temporão e César Lacerda (Um Milhão de Novas Palavras).

"É um momento da minha vida que eu senti necessidade de descentralizar as coisas, de poder entregar um pouco mais, de poder me abrir, de deixar que as pessoas entrassem no meu trabalho e me revelassem coisas novas, inusitadas".

"As parcerias são fundamentais para que a gente consiga olhar a nossa própria cara numa outra forma, que consiga descobrir coisas que a gente nem sabia que tinha", acrescenta.

Além do talento de Filipe Catto, Tomada é exitoso como resultado de um trabalho coletivo, que inclui na banda base Kassin (baixo), Pedro Sá (guitarra), Domenico Lancellotti (bateria e percussão) e Danilo Andrade (teclados).

A lista de participações no disco também inclui em algumas faixas os guitarristas paraenses Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro. A guitarra de Felipe Cordeiro se destaca em Auriflama, deixando a rica sonoridade do Norte. Ava Rocha faz outra contribuição acertada em Do Fundo do Coração.

