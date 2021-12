Novo álbum de Madonna, "Rebel heart" vaza na internet

O último trabalho de Madonna, "Rebel heart", o 13º álbum de estúdio da carreira da cantora, vazou novamente, dessa vez por completo, na internet nesta terça-feira, a um mês e meio de ser lançado oficialmente.

Vários sites oferecem a possibilidade de escutar as 25 músicas da edição "super deluxe" do álbum que a artista americana planejava lançar no dia 10 de março, como continuação do álbum "MDNA", lançado em 2012.

Madonna precisou gravar e "masterizar" o mais rápido possível as versões definitivas de seis "demos" de "Rebel heart" que vazaram na internet em dezembro do ano passado: "Living for love", "Devil pray", "Ghosttown", "Unapologetic Bitch", "Illuminati" e "Bitch I'm Madonna", esse último gravado com Nicki Minaj.

Um mês depois, a polícia israelense prendeu um suposto hacker responsável pelo incidente, o que rendeu elogios públicos de Madonna.

"A invasão da minha vida, criativamente, profissionalmente e pessoalmente, continua sendo uma experiência profundamente daninha e devastadora, como também deve ser para todos os artistas vítimas desse tipo de crime", comentou nas redes sociais.

Madonna, que chegou a comparar o ataque virtual ao "terrorismo", ainda não fez nenhuma declaração após o novo vazamento, que dessa vez divulgou todas as músicas do álbum.

Kanye West, Avicii, Ryan Tedder, Nas, Diplo e até mesmo o boxeador Mike Tyson estão entre os colaboradores que participaram do novo álbum, que foi gravado em estúdios de Nova York, Los Angeles e Londres.

adblock ativo