Novo álbum de Beyoncé está disponível gratuitamente

O novo álbum de Beyonce, o "Beyoncé Platinum Edition" foi disponibilizado no aplicativo Spotify, nesta segunda-feira, 24. No serviço, o álbum pode ser ouvido gratuitamente por streaming. O download das músicas será pelo iTunes, mas é preciso pagar.

No álbum, além das novas "7/11" e "Ring Off", há participações de Kenye West - em uma nova versão de "Drunk in Love" -, Pharrell Wiliams e Nicki Minaj. E, para a alegria dos fãs, Blue Ivy faz uma pequena aparição.

