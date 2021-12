Novo álbum de Anitta vaza na internet e fãs comemoram

O novo CD de Anitta, denominado "Bang", vazou na internet nesta sexta-feira, 9. Os fãs da cantora usaram as redes sociais para comemorar e outros para criticar.

Uma das internautas escreveu: "já estou viciada em Bang". Outro, por sua vez, comentou: "Bang é legal, mas confesso esperava mais".

O álbum traz 13 músicas e será lançado oficialmente na terça-feira, 13. As faixas são "Cravo e Canela", "Parei", "Essa Mina é Louca", "Atenção", "Gosto Assim", "Show Completo", "Volta Amor", "Sim", "Pode Chegar", "Eu Sou do Tipo", "Deixa a Onda te Levar", "Me Leva a Sério" e "Bang", que é homônimo ao álbum.

anitta pisou com bang nao esperava menos da dona do brasil — ⠁⠝⠙⠗⠑ (@izlandgal) 9 outubro 2015

Só faltou o calote à prova de balas, porque é um tiro atrás do outro nesse CD da @Anitta, #Bang partiu enterro de algumas carreiras 💅🏼 — Wil Bang (@1wil_) 9 outubro 2015

já estou viciada em bang, f o d e u — giuBANG (@barbosaagiulia) 9 outubro 2015

Vazou teaser do clipe Bang pic.twitter.com/pRjn5RLzX3 — thalles ⚓️ (@thazdude) 9 outubro 2015

baixando o bang pic.twitter.com/JKG1nirnAq — Gabriel (@VaVaVoomers) 9 outubro 2015

gente bang é legal mas..... confesso esperava mais — victor (@hugsanitta) 9 outubro 2015

CD da Anitta pic.twitter.com/8VbSh8jU0L — Thiago Mota (@ASOThiago) 9 outubro 2015

