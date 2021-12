Novo álbum confirma talento inegável do Eric Assmar Trio

Engana-se quem pensa que talento é traço genético, passado de pai pra filho. Julian Lennon (quem?) e Edinho (filho de Pelé) que o digam. Mas sempre há uma exceção que confirma a regra: em Salvador temos Eric Assmar, que parece ter herdado o dado genético do talentoso pai, o pioneiro bluesman baiano Álvaro Assmar.

E se ainda haviam dúvidas de tal fato, o segundo álbum do seu Eric Assmar Trio, Morning, acaba de chegar, mandando-as direto pra Rodésia. Pop sem perder a veia bluesy, afiado nos riffs e solos - mas sem abusar da paciência do ouvinte - Morning acena aos mestres e bota o pé na estrada, em direção ao futuro do gênero. Uma joia de disco.

"O processo (de gravação) e a equipe envolvida é a mesma do primeiro disco", conta Eric. "Com exceção do baterista Thiago Gomes, que foi morar em São Paulo. Quem gravou esse foi Thiago Brandão, que tem tocado comigo nos últimos três anos, além do Rafael Zumaeta no baixo", diz.

O novo batera, além de bater pesado, também contribuiu para enriquecer o som: "Ele fez alguns vocais também, pela primeira vez tenho backing vocals. A produção é minha com meu pai, mais Márcio Portuga na técnica", elenca.

Gravado há quase um ano no Estúdio Casa das Máquinas (leia-se Tadeu Mascarenhas), o álbum foi registrado em um fim de semana, com a banda tocando junta, ao vivo. "Depois acrescentamos violões e lap steel (a guitarra deitada). Jelber Oliveira também gravou com um órgão Hammond em duas faixas", diz.

"Leva tempo pra sair porque somos uma equipe pequena, mas acompanhamos tudo com muito esmero e cuidado. É importante dar um passo de cada vez. Fiquei muito feliz com o resultado final", acrescenta.

Quem conhece algo de blues poderá notar influências claras de mestres contemporâneos, como Stevie Ray Vaughan (1954-1990) e Robert Cray. O primeiro nos timbres e no estilo de solar. E o segundo, no desenho vocal melodioso, ainda que rasgado. "Sempre recorro a eles. Todo mundo que gosta de blues e é mais jovem não teve como escapar da influência de Stevie e Robert Cray", confirma.

Doutor em blues

Apesar da ascendência privilegiada, nem tudo é genética para Eric Assmar. Estudioso, ele não se contentou com a formação pela Escola de Música da Universidade Federal da Bahia e seguiu a vida acadêmica, engatando mestrado e agora, doutorado, pela mesma instituição.

"Penso na pós-graduação como uma forma de dialogar com o próprio eu musical e minha história. No mestrado, pesquisei sobre a prática do blues na Bahia. Fiz entrevistas, perfis históricos etc", conta.

"Já o doutorado é no campo da educação musical, sobre o ensino da guitarra blues. Já dou aulas de guitarra há uns dez anos. Estou com 28 agora", conta Eric. Nesta quarta, 20, Eric, Rafael e Thiago lançam Morning com um show no Teatro do Irdeb que será gravado e, posteriormente, exibido na TVE como um programa especial.

"Depois disso, temos datas fora da Bahia. No dia 2 de agosto tocamos em São Paulo e no dia 6 no Festival Blues de Londrina (Paraná). Na volta, tem mais algumas datas em Salvador e outras propostas em andamento. O plano é fazer o disco circular ainda mais que o primeiro", afirma.

