Novembro Negro do Culinária Musical recebe Coletivo Clementinas e Partido Afro

O mês que celebra a Consciência Negra é lembrado na Casa de Castro Alves. Em prol disso, neste domingo, 11, será celebrado o Novembro Negro do Culinária Musical, das 12h às 17h. No dia, o local receberá o Coletivo Clementinas e a participação do grupo Partido Afro.

Além das atrações musicais, o Culinária Musical também promoverá o lançamento da coleção da Negrif, receberá performance poética de Jocélia Fonseca e Landê Onawalê, incluindo também a entrega do troféu Colher de Pau do Afrochef.

O Coletivo Clementinas se inspira em nomes da música negra, como Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Ivone Lara e Alcione. Já o grupo Partido Afro reúne um repertório que une releituras de composições dos blocos tradicionais afro, afoxé e de índio do Carnaval, aliando a canções autorais.

A entrada custa R$ 15 (em espécie) e o prato R$ 30 (espécie ou débito). A refeição servida será feijoada de feijão preto, que retorna ao cardápio elaborado por Jorge Whashington, anfitrião do evento.

