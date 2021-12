Nova turnê de Sandy será apresentada na Bahia

A Bahia é um dos estados escolhidos para receber a nova turnê da cantora Sandy Leah, que no mês de maio lança seu segundo disco em carreira solo, intitulado "Sim".

A nova turnê vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo - que já estavam confirmados -, além de Goiás, Minas Gerais Pernambuco, Distrito Federal e Paraná.

No repertório, a cantora garante sucessos da carreira, além de músicas do primeiro disco solo, "Manuscrito", lançado em 2010. O show tem direção musical de Lucas Lima, marido da cantora.

As novidades não param por aí. Sandy também fez participações na TV e no cinema. A cantora gravou cenas da novela Sangue Bom, que estreia na Rede Globo em abril, e fez parte do filme "Quando eu era vivo".

