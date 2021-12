Nova temporada do projeto Forró no Parque, mas no Pelourinho

O próximo dia 25, domingo, será marcado pela estreia da nova temporada do projeto Forró no Parque. Nesta primeira edição, o anfitrião da festa, o cantor Zelito Miranda, recebe como convidados os integrantes da banda Cascadura, incluindo o ritmo do rock na programação do evento, marcada pelo forró pé de serra.

O projeto traz como novidade para 2015 a realização em um novo espaço. Tradicionalmente, a festa acontecia todos os anos no Parque da Cidade. Agora, no entanto, é a vez da Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho, receber o Forró no Parque. Com entrada franca, a festa acontece em seis edições mensais, sempre aos domingos, a partir das 11h.

