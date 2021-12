Nova música de Kart Love fala de homem traído e apaixonado

Kart Love já está com uma nova música de trabalho pronta. Corno Poeta, composição do próprio cantor Lucas Kart em parceria com Gabriel Rocha, chega nas rádios baianas esta semana.

A canção, que ganhou até hotsite (www.cornopoeta.com.br) traz de forma bem humorada o sofrimento do homem que mesmo traído, não consegue esquecer a mulher amada. Um clip de Corno Poeta deve ser lançado ainda no mês de março.

