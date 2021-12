Nova geração do rock baiano se apresenta no Festival Zero71

A nova geração do rock baiano se apresenta neste sábado, 10, na segunda edição do Festival Zero71 no Portela Café. O evento começa a partir das 17h, com as bandas Noturnos No Paraíso, CTRL X e Andar de Cima. A entrada é gratuita.

O festival, que antes era conhecido como Rock & Games, foi idealizado com o intuito de fortalecer o cenário musical de Salvador. “O festival é uma parceria da Noturnos No Paraiso e CTRL X, com intuito de fortalecer um movimento cultural com base no rock, além de agregar outros estilos musicais. Veio também da necessidade de ter um local para tocar, inserir outras bandas na cena e conquistar um público com sede de ouvir música, afirma Alisson Suzart, vocalista e guitarrista da Noturnos No Paraíso.

O grupo tem, além de Alisson, Victor Carmo, na guitarra, Éverton Santos, no contrabaixo, e André Fidelis, na bateria. As principais influências são o rock brasileiro dos anos 80 e 90, e o britânico dos anos 70. “Cada show que fazemos aprendemos uma coisa nova. Para este evento, nós preparamos um repertório com as músicas autorais dos nossos EP's, ' Noturnos no Paraíso' e 'Nova História'. Também vamos tocar alguns covers de bandas, que fizeram e fazem parte do Rock Nacional, com músicas que marcaram grande parte da galera, tornando assim, o show ainda mais especial.

A banda CTRL X é formada por Lucas Marques, no vocal; Johnny de Castro, na guitarra; Matheus Benevenuto, no contrabaixo, e Werner Guaraná, na bateria. O grupo tem disponibilizados suas músicas em todas plataformas digitais e produzido clipes para as redes sociais.

A terceira atração do evento, Andar de Cima, se apresenta pela primeira vez no festival. “A gente preparou um show no mínimo interessante para este sábado, com músicas nossas e alguns covers. Também vamos tocar uma música que ainda não gravamos, declarou Pedro, guitarrista e um dos vocalistas da banda.

O grupo ainda tem Gabriel Luna, também na guitarra e nos vocais; Heitor Longo, no contrabaixo e vocais, e Álvaro Neto, na bateria.

Sobre o evento, Pedro disse que é uma “iniciativa muito interessante. Estamos muito gratos pela oportunidade. Vai ser uma honra tocar com a CTRL X e a Noturnos”.

Andar de Cima tem influencias de indie rock, bandas nacionais, pop, punk e clássicos do rock internacional.

