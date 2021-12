Nova festa estreia no Rio Vermelho

A festa Mixtape estreia nesta sexta-feira, 27, às 22 horas, no Idearium Studio Bar, no Rio Vermelho. O evento semanal é encabeçado pelo DJ Raíz (da equipe de som Ministereo Público, BembaTrio e Coletivo Crokant) e pelo DJ Leandro (que toca com Mr. Armeng e é integrante do Vitrola71 e do Coletivo Crokant).

A ideia do projeto é lançar, a cada sexta, uma mix tape, single, EP ou disco de um artista. Nessa primeira edição, será lançada a Mixtape 7selecta Vol10, do DJ Leandro. O couvert custa R$ 10.

