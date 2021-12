“Nova fase é uma benção”, comemora cantor Lincoln Sena

Mudanças podem até parecer assustadoras ou complicadas para muita gente, no entanto, para o cantor Lincoln Sena e a banda Duas Medidas, uma nova identidade não poderia ter vindo em melhor hora. Em entrevista ao Portal A TARDE, Lincoln falou sobre os novos rumos que a banda têm tomado e como isso impactou no sucesso.

Durante as festas de verão e carnaval, era difícil passar pelos trios e eventos sem escutar ao menos, os primeiros acordes de “La Raba” ou se deparar com algum show de Lincoln Sena e Duas Medidas, cujo nome novo foi oficializado recentemente.

“Essa nova fase é uma benção. A gente é muito grato por tudo o que está acontecendo em nossa vida e nossa carreira”, declarou Lincoln.

Cantor revelou que o grupo está gravando um CD com nove músicas

A carreira aliás, não podia estar mais movimentada. Em 2019, Lincoln e Duas medidas comandaram o camarote Harém e entre diversas participações, a banda lançou dois clipes com Bruno Magnata (La Fúria) e Ju Moraes. Do pagode baiano ao samba, Lincoln defende a parceria com diversos tipos de artistas e seus ritmos.

“Me considero um chip desbloqueado e acredito que ter contato com diversas culturas e sons enriquece a minha carreira. Isso faz com que eu saiba me comunicar com o grande público que hoje é cada vez mais diversificado e plural. Acredito ser diversificado e plural também”, diz.

E para o restante de 2019? Em meio a alguns mistérios sobre outras possíveis parcerias, o cantor garante que os fãs irão gostar do novo projeto, um CD, com nove músicas.

“No próximo dia 17, vamos lançar um hit com o Ávine Vinny, que é um cara do "forrónejo" que vem crescendo muito. Agora estamos fechando a produção de um novo CD com nove músicas, entre as quais iremos escolher qual será a de trabalho. Com certeza teremos algumas participações especiais, que estamos escolhendo com muito carinho e cuidado em revelar. E quando a gente começar, quero que o Portal A TARDE seja o veículo em que iremos divulgar em primeira mão”, afirma.

