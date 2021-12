Nova banda estreia com mistura de MPB e música clássica

MPB misturada com música clássica é a proposta da nova banda de rock baiana Quirda. O grupo começou a surgir em 2012, quando Rodrigo Braga, compositor e guitarrista, convidou o colega Jean Prado, vocalista e tecladista, para transformarem as composições já existentes em um novo projeto musical.

"Logo o Jean aceitou o convite. Atualmente, ainda contamos com o apoio do guitarrista Itto Figueiredo, o baterista Gabriel Cruz e o baixista Uesdra Dias", revela Rodrigo. O nome da manda surgiu de uma brincadeira com a palavra "querida", que virou Quirda.

O grupo estreia para o público no sábado, 9, às 23 horas, no Restaurante Ciranda Cultura Café e Arte, na rua Fonte do Boi, bairro do Rio Vermelho. No dia 29, novo show, desta vez no Centro Cultural Visca Sabor e Arte, na rua Guedes Cabral, a partir das 22 horas.

A banda pretende lançar em dezembro o primeiro EP, com a música Tempo, resultado de um casamento entre melodia, arranjo e poesia. A canção já está no SoundCloud. "A expectativa da Quirda é que o público que já nos apoiou nas redes sociais, com mais de 1300 curtidas em nossa Fan Page e 1500 audições da música Tempo no SoundCloud possa nos prestigiar", explica Jean Prado.

adblock ativo