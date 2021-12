Nova Ara Ketu faz show nesta quinta

A banda Ara Ketu está em nova fase, aos 35 anos de carreira. Com CD novo formado por faixas que contam a trajetória dessas três décadas e meia de estradas, palcos e sucessos, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Éden Music Bar, na Pituba, acontece uma festa para apresentação da nova formação do grupo, agora com Linnoy (ex-Os Sungas), que vai comandar a banda ao lado de Tonho Matéria.

O novo momento é de valorização de sua trajetória. Buscando o resgate das raízes afro-brasileiras, embaladas pelos tambores baianos, o Ara Ketu promete muita alegria, axé e relembrar sucessos como "Mal Acostumado", "Amantes", "Cobertor", "Pipoca", "Festa na Cidade", "Toma Lá, da Cá" e "Ô, Meu Pai". Os ingressos custam R$ 50 (fem.) e R$ 70 (masc.).

adblock ativo