Nossos Baianos se apresentam no Portela Café

"Preta Pretinha", "A Menina Dança", "Acabou Chorare" e "Besta é Tú" estão entre os clássicos do grupo Novos Baianos. O repertório é o mesmo da banda Nossos Baianos, que se apresenta na sexta, 16, no Portela Café (Rio Vermelho), às 23 horas.

O show contará com as participações dos artistas Sandyalê e Dão. Nascido de uma homenagem de Lahiri Galvão ao pai, o poeta Luiz Galvão, o Nossos Baianos reúne músicos atuantes no cenário local. Ingressos a R$ 20 (antecipado) e R$ 30.

adblock ativo