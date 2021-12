'Nosso som é o que vem da rua', diz Tony Salles, vocalista do grupo Parangolé

Com mais de 15 anos de carreira, Tony Salles, vocalista do grupo Parangolé, não para. No auge, com seu mais novo sucesso "Open Bar" que teve mais de 9 milhões de acessos no Youtube, o cantor vai lançar seu terceiro DVD "O som que vem da rua" na festa Pagodin, no próximo sábado, 24, na Arena Fonte Nova. Dando uma repaginada, o artista conta que a intenção é retratar a história dele, desde 2014, com a banda. Além disso, se prepara para lançar uma música chamada 'Tu Turum rum' com o funkeiro, Jerry Smith.

“Nosso som é o que vem da rua. Dá esse sentido. A gente hoje vê, que o nosso som está bem popular e aí quando surgiu a ideia de fazer o DVD contando a história do Parango, essa nova história. Pensamos: 'por que não fazer o som que vem do povo?'”, disse.

O cantor garante que o público pode esperar novidades. “Estamos trazendo as músicas que marcaram a história do Parangolé desde quando entrei até hoje, “Tchuco no Tchaco”, “Devarinho”, e as músicas mais novas”.

As surpresas não param, o baiano diz que vai reunir dois grandes amigos, Léo Santana e Xanddy do Harmonia do Samba. “Dois amigos de longa data. Cada um com sua particularidade. Xandy é um cara que veio junto comigo, a gente tem uma história muito colada uma na outra”, declara.

Eles se conheceram quando Tony ainda estava na banda Poder Dang e Xandy era do Gente da Gente na Codeba. “Ele é mais velho que eu, mas ele não gosta de falar ”, brinca. Então, foi nesta época que criaram uma amizade. “ É um momento oportuno de chamar um cara que é meu amigo e fez parte um pouco da minha história profissional” afirmou.

Já sobre Léo Santana, o artista diz que em algum momento iriam se encontrar. “Léo tem uma história com o Parangolé. É um cara que independente de qualquer coisa a gente ia se esbarrar para fazer algo junto, sabe?. Vai ser um momento marcante por isso.” revelou.

Recentemente, a banda voltou da sua segunda turnê da Europa. "Tantos os baianos que moram lá gostam, quanto os europeus. A Europa abraça a nossa música, seja ela pagode ou axé".

Carnaval 2019

No carnaval, o Parangolé vai se apresentar em Salvador de quarta a domingo, entre trios e camarotes, mas a agenda ainda está sendo definida. A banda vai puxar um dos blocos mais tradicionais do carnaval, as Muquiranas. "É muito mágico aquele bloco. São associados de muitos anos, praticamente quem manda são eles e a gente entrou no ano passado através deles".

Em relação ao futuro, ele conta que está sempre realizando sonhos, como recentemente quando fez show na França. "Não fico prospectando, eu acho que o bacana é o artista querer que sua carreira esteja sempre bem" disse.

Ao falar do que gosta de ouvir, ele diz que curte muitas músicas baianas como Ivete Sangalo e Xanddy, e também é influenciado pela música americana. "Muitas coisas que faço, tem um pouco do Hip Hop", afirmou ele, que inclusive em seu novo DVD vai apresentar novidades com esse ritmo.

