Nos EUA, Brasil sempre será bossa nova, diz crítico do NYT

Sempre ouvindo. É assim que se descreve no Twitter o norte-americano Jon Pareles, chefe de Crítica de Música Pop do jornal The New York Times, que participa de uma conferência em Salvador na próxima segunda-feira, 4, às 9 horas, no Pátio do Instituto Goethe, no bairro da Vitória, como parte da programação da terceira edição do festival de música e cultura digital, o Digitália.

Em sua conferência, Pareles irá discutir as novas formas de acesso à informação musical e o papel da mediação cultural na era das redes. Nesta entrevista concedida para A Tarde, ele fala sobre o atual papel da crítica e de sua relação com a música brasileira.



Quando a internet explodiu com blogs e sites, críticos amadores começaram a pipocar para todo lado. O tempo passou e, surpreendentemente, isso não enfraqueceu o papel dos profissionais. A crítica de música continua tão confiável hoje quanto já foi no passado? Qual é, definitivamente, o papel do crítico?

Amador ou profissional, o crítico de música deve iluminar a música que você ouve - seja apontando detalhes do som ou descobrindo tendências ou colocando toda uma cultura em um novo contexto. A crítica só é confiável quando o crítico é confiável. Mas há muitos, muitos críticos soberbos.

Você começou nos anos 1970. É muito diferente escrever sobre música naquela época e agora? Quais seriam as grandes diferenças entre escrever sobre música agora e naquela época?

A maior diferença é a simples quantidade de música gravada. Antes da internet mudar tudo, a música era distribuída em discos e fitas, processo que filtrava muita música. Agora que tudo está on line, as escolhas se multiplicam. Infelizmente, as horas do dia não fazem o mesmo. Mas a disponibilidade da música para todos - não apenas para os críticos, mas para todos conectados à internet - significa que há mais ideias no ar. É mais complicado agora se manter atualizado, dada a quantidade de música disponível, mas também é mais fascinante do que nunca.

É muito comum que, à medida em que vamos ficando mais velhos, passemos a achar que as coisas eram melhores quando éramos jovens. Você já se sentiu desta forma em relação à música? Há quem diga que o rock está completamente morto agora. O que você acha disto? Quais são as grandes bandas do nosso tempo? Existe tal coisa?

Há grande música em todas as eras, independentemente do que rege qualquer Top 10 atual. Acho que cientistas que pesquisam o cérebro descobriram que, em certa fase do desenvolvimento humano - adolescência? Início dos 20 anos? - a música se agiganta para cada um de nós enquanto indivíduo, mas eu rejeito a ideia dos "bons e velhos tempos". Estilos de música chegam, dominam, desaparecem e, às vezes, retornam. O rock foi declarado morto tantas vezes - apenas para retornar com truques novos. E eu me esquivo de nomear as "grandes bandas do nosso tempo", porque eu teria uma lista diferente dentro de um mês ou um ano. Grandes músicos continuam a me surpreender e deliciar - por isso, continuo ouvindo. Já houve muitas "eras de ouro" - e outras virão.

Como um crítico norte-americano que acompanha a música brasileira - desde a Tropicália até artistas mais recentes, como Daniela Mercury e Ivete Sangalo -, como você avalia a forma como ela é percebida nos Estados Unidos? Os americanos ainda associam o Brasil exclusivamente ao glorioso passado da bossa nova ou já há um reconhecimento de artistas mais novos, como Céu e Curumin, mais próximos de um pop contemporâneo?

É muito difícil para a música brasileira cruzar a barreira da língua e alcançar ouvintes norte-americanos. Para muitos americanos, Brasil sempre será sobre bossa nova, ainda que ouçam mais Bebel Gilberto do que João. Mas as audiências mais jovens gravitam em torno da música do presente, e não do passado. E com a internet, as pessoas podem buscar a música que as rádios comerciais não tocam, então esta nova música brasileira pode chegar através dos novos canais. Fãs potenciais podem encontrar sugestões de ouvintes mais bem informados e aventureiros, como DJs de casas noturnas, produtores de hip hop, blogueiros dedicados, amigos descolados, etc. Céu e Curumin tiveram seus álbuns lançados por selos norte-americanos e estão construindo uma audiência por aqui. Gostaria que músicos brasileiros fizessem turnês pelos Estados Unidos mais frequentemente - é uma boa forma de fazer novos fãs.

Uma vez você declarou que uma das entrevistas mais interessantes que você já fez, ao lado de Bob Dylan e Kurt Cobain, foi com Caetano Veloso. Você poderia nos contar um pouco mais sobre sua relação com ele? Ouviu seu último álbum, Abraçaço? Outra coisa: Beck Hansen disse nos anos 1990 que o trabalho atual de Caetano é tão vanguardista quanto seus álbuns clássicos dos anos 1970. Trazendo para o momento atual, você concordaria com esta declaração?

Não tenho relação pessoal com Caetano Veloso, além do respeito que tenho por qualquer grande artista. Quando fiz uma longa entrevista com ele há anos, ele foi inteligente, amável e sua natureza poética ficou evidente. Suas apresentações são excepcionais (ainda que não precise lembrar aos brasileiros disso). A música que Caetano tem feito com Cê, Zii e Zie e Abraçaço é certamente provocativa, livre e altamente individual. Ele ainda é ele mesmo, pegando grandes ideias e escoando-as em canções elegantes.



Na sua fala aqui em Salvador você vai discorrer sobre "as novas formas de acesso à informação musical e o papel da mediação cultural na era das redes". Como você (e o New York Times) entendem essa nova forma de consumo da crítica musical, com a concorrência de milhares de blogs e sites como o Pitchfork Media (pitchfork.com) e o Metacritic (metacritic.com), um site que compila boa parte da crítica produzida em língua inglesa (inclusive a sua no NY Times)? O que se ganha e o que se perde com tudo isto?

Com o Pitchfork o ganho é total - é uma voz mais informada falando aos ouvintes sobre a música que eles deveriam buscar. Nem sempre concordo com os resenhistas do Pitchfork (ou de quem quer que seja), mas eles fazem um esforço sério na abordagem de cada canção ou álbum sobre o qual escrevem. Tenho minhas dúvidas sobre classificar um álbum em uma escala de 100 pontos. A nota 8.1 de alguém pode ser 8.4 ou 7.9 para outras. Mas esse é um caso da mídia formatando a mensagem. Computadores são digitais, portanto, compatíveis com números e tabulações, que é o que o Metacritic faz: ele calcula a média do que considera ser a "nota" dada em cada resenha que coleta. Mas eu não dou nota nas minhas resenhas, nem o fazem muitos outros críticos coletados pelo Metacritic. Então, alguém lá está conferindo um valor numérico preciso para algo que não é preciso. Isto leva à média numérica, um numero duro que, se supõe, mede um consenso. Mas raramente há um consenso. Resenhas tendem a ser contraditórias: alguns amam, outros odeiam, outros tantos dão de ombros. Para mim, a média calculada não é a questão. Eu quero saber é o que os críticos mais espertos perceberam e julgaram, não de um número. Talvez isto (a nota) sinalize se a preponderância das resenhas é mais para o positivo ou para o negativo. Mas como jornalista, você deve sempre considerar cada fonte diretamente. Eu tendo a ignorar o número artificial e clicar direto para as resenhas. Para isto, o Metacritic é um excelente agregador, e tornar todas aquelas resenhas facilmente acessíveis oferece um tipo diferente de ganho.

adblock ativo