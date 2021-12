Nomes da música reinterpretam seus ídolos em projeto

Artistas da música brasileira se juntam para celebrar através de músicas de seus ídolos. O projeto Banco do Brasil Covers reuniu uma turma da pesada para três apresentações em Salvador.

Maria Gadú celebra Cazuza(1958-1990), Zeca Baleiro canta Zé Ramalho e os roqueiros brasileiros dos anos 1980 Dado Villa-Lobos, João Barone, Leoni e Toni Platão se unem ao produtor Liminha para tocar canções dos Beatles que contam com as participações especiais de André Frateschi, Marjorie Estiano e Ritchie.

Com direção musical de Monique Gardenberg, os shows já passaram por importantes capitais brasileiras - Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Curitiba (PR) e, agora, chega a Salvador, no palco principal do Teatro Castro Alves, entre esta sexta, 23, e domingo, 25.

Surpresas e participações

Os astros que vão compor a banda para tocar The Beatles já se conhecem, sobretudo por afinidades musicais e por pertencerem à mesma geração. De acordo com João Barone, baterista d'Os Paralamas do Sucesso, a escolha do repertório foi um processo bastante prazeroso e orgânico, já que todos eles têm na bagagem alguma influência do grupo inglês. "A gente representa um pouco todo mundo que canta Beatles no chuveiro", brinca.

Apesar do nome do projeto ter a palavra covers e algumas músicas apresentadas serem fieis à versão original, Barone garante que o público verá muitas surpresas e misturas interessantes no repertório. "A gente não está fazendo tão igual assim, porque o projeto permite essa ambição artística de interpretar. Então, estamos interpretando a obra dos Beatles", explica.

Marjorie e André participarão do espetáculo musical. "A entrada deles é um momento surpreendente do show", conta Barone. O cantor Ritchie também participa do show e terá muito a contribuir, é o que garante Barone.

Zeca Baleiro conta sobre homenagear Zé Ramalho. "Me senti desafiado a reler sua música do meu jeito, com liberdade e reverência", afirma.

Para o repertório, o músico revela que um tributo a Zé Ramalho, com cerca de 40 anos de carreira, não poderia omitir seus sucessos populares. Mas para ele, fazer um show só com os hits seria tedioso e nada desafiador. "Juntei as canções-estandartes como Avohai e Admirável Gado Novo a lados B, como Pequeno Xote e Kamikaze, e fui até os primórdios de sua carreira, recuperando uma canção do disco em parceria com Lula Cortes, o hoje mítico Paêbirú, revela Zeca Baleiro.

Maria Gadú tinha apenas quatro anos quando Cazuza morreu. Mas a obra do artista não envelheceu e logo passou a fazer parte da bagagem da cantora e compositora paulistana. Com um repertório de 20 músicas, a apresentação de Gadú passeia por sucessos como Todo Amor que Houver Nessa Vida, O Nosso Amor a Gente Inventa, Mais Feliz, Faz Parte do Meu Show, Blues da Piedade e Ideologia.

O show é praticamente um espetáculo, afirma João Barone. A estética e direção visual de Rosana Rosemberg, que traz suas experiência de teatro e TV, emoldura toda a sequência das apresentações. "Toda a produção tem um impacto muito legal: a cenografia, a luz, o figurino, tudo isso vai somando para fazer a composição do show em si", antecipa. Então, quem puder assistir a todos os shows não vai se arrepender, garante o baterista. "Cada apresentação será um grande espetáculo", diz.

