No Dia Mundial do Rock, Children Of The Beast faz tributo ao Iron Maiden

O Dia Mundial do Rock é comemorado nesta sexta-feira, 13. E, para celebrar a data, a banda Children Of The Beast, de São Paulo, irá se apresentar no Groove Bar, na Barra, às 22h. No local, o grupo fará tributo ao Iron Maiden.

A entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos e os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada no Sympla ou na bilheteria do local.

A Children Of The Beast é a cover oficial do Iron Maiden na América Latina. O título é reconhecido pela própria banda britânica de heavy metal. O grupo realiza shows desde 1993, somando mais de 1.200 apresentações em todas as regiões do Brasil e também em outros países da América do Sul.

Além de já fazer aparições em programas de rádio e TV, a Children Of The Beast já acompanhou os ex-vocalistas do Iron Maiden, Paul Di'Anno e Blaze Bailey, em shows pelo Brasil.

adblock ativo