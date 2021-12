No Copacabana Palace, João Gilberto trabalha em novo projeto

Aos 84 anos, o pai da bossa nova João Gilberto resolveu passar uma temporada fora do seu apartamento com vista para o mar no Leblon, no Rio de Janeiro, e se dedica a um novo projeto musical. Ele está vivendo no tradicional hotel Copacabana Palace, conhecido por hospedar nomes como Mick Jagger, Gene Kelly, Nelson Mandela e a princesa Diana.

"Sim, ele está uns tempos no Copa. E está trabalhando em um projeto musical novo", disse a empresária Claudia Faissol à Folha de S. Paulo, quando foi questionada sobre os detalhes do que seria uma nova empreitada do músico, que não lança um álbum desde o ano 2000.

Em agosto, Bebel Gilberto publicou em seu perfil no Instagram algumas fotos do pai no hotel. Em uma das imagens, os dois aparecem em uma varanda.

adblock ativo