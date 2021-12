No 'Altas Horas', NX Zero anuncia pausa por tempo indeterminado

Agora é oficial. Em participação no programa 'Altas Horas', da Globo, na noite do último sábado, 10, o NX Zero confirmou que vai dar uma pausa na carreira, após 16 anos. A ideia dos integrantes é tirar um "período sabático" para se concentrar em projetos pessoais.

"Vou falar em nome da banda. O NX, agora em dezembro, vai cumprir todos os compromissos e, depois, vamos tirar um período sabático, por tempo indeterminado, para a gente se dedicar a outras coisas. Tudo numa boa. Vai ser saudável, para depois voltarmos renovados, com projeto de disco novo", comunicou o vocalista Di Ferrero.

Na quarta-feira, 7, o grupo esteve no jornal 'O Estado de S. Paulo" para falar sobre a gravação do novo DVD, que ocorre esta semana em São Paulo. Na ocasião, os integrantes chegaram a dizer que o fim da banda não passava de especulação nas redes sociais. "Boato, claro, mas acho que é normal dar um tempo. Isso é saudável para qualquer grupo. Já fizemos isso antes e foi algo bom para a gente." O último álbum de estúdio da banda foi "Norte", lançado há dois anos.

adblock ativo