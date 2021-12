Nivea Viva Rock Brasil chega a Salvador no domingo

"Tomo um banho de lua, fico branca como a neve". "Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado". "Por que você não olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho de mal". Se estes refrões te fizeram cantarolar ou ao menos balançar o esqueleto, você não pode perder o show Nivea Viva Rock Brasil, que chega a Salvador neste domingo. E o melhor: é gratuito.

Longe de seus tempos áureos, o rock ganha força no projeto, que reúne Nando Reis, Paula Toller e o grupo Os Paralamas do Sucesso. A cantora e atriz Marjorie Estiano reforça o time, substituindo Pitty, que, grávida, recebeu orientação médica de manter repouso. "É uma história de 60 anos, nos quais estive em metade. É uma honra e uma alegria poder cantar a minha história, a dos meus amigos, parceiros e ídolos através de um grande espetáculo", afirma Paula Toller, 53 anos.

"É incrível estar no palco junto com meus contemporâneos. Estar junto com esses caras, tocando esse repertório, é algo sublime", exalta o guitarrista Dado Villa-Lobos, 50, que integra a estrelada banda do projeto, formada por Maurício Barros (tecladista do Barão Vermelho), Rodrigo Suricato (voz e guitarra da banda Suricato, considerada uma das revelações do rock) e Milton Guedes (gaitista e saxofonista que tocou com Lulu Santos).

Paula Toller é só satisfação. "Somos cúmplices no crime! Eu e Nando nos entendemos muito bem no palco, temos um jeito moleque que está incendiando o show. Paralamas é aquele som poderoso que todos respeitam e admiram. É muita emoção para dividir com o público", afirma.

A expectativa para tocar em Salvador está alta. "Cada lugar apresenta uma energia diferente dos outros. Salvador é hors-concours em vibração. Desde os anos 80 sou muitíssimo bem recebida na Bahia, fui duas vezes lançar o (CD)Transbordada e também fiz grandes concertos com o Kid", conta Toller. Dado endossa: "A gente espera encontrar a energia soteropolitana, que é a melhor possível. Queremos estar à altura do público".

Repertório de pérolas

O show, com direção geral da baiana Monique Gardenberg e direção musical de Liminha, faz um passeio pelos 60 anos do rock Brasil, desde Celly Campello (1942-2003), passando por Raul Seixas (1945-1989) e Mutantes até o ápice dos anos 80, com Titãs e Paralamas. Tem ainda hits mais recentes de Skank e Los Hermanos.

A apresentação começa com Paula Toller e Nando Reis interpretando Banho de Lua (Celly Campello). Depois, vem clássicos da Jovem Guarda. Panis et Circenses foi a escolhida para celebrar a Tropicália na voz de Marjorie Estiano. Já os Mutantes serão lembrados pelo sucesso Ando Meio Desligado.

Dos anos 80 tem Óculos, dos Paralamas, Marvin, dos Titãs, e Fullgás, de Marina Lima. "Acho que é um ótimo momento para os bons aparecerem, o rock sempre volta, sempre renasce de um jeito diferente, mas com espírito de aventura", acredita Paula. "O rock é uma manifestação que vem dos jovens e pode vir de várias maneiras. O rock se encaixa perfeitamente neste momento complicado que passamos no país, pois coloca pessoas para pensar mais", acredita Dado.

