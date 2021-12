Nirvana e Kiss entram para o Hall da Fama do Rock

O grupo Nirvana foi eleito para o 'Rock and Roll Hall of Fame' no primeiro ano em que foi indicado, anunciou o museu, que também selecionou o grupo Kiss.

Peter Gabriel, Hall and Oates, Cat Stevens e Linda Ronstadt foram escolhidos, ao lado de Nirvana e Kiss, como novos integrantes do grupo seleto.

Os artistas entrarão oficialmente para a lista de artistas da instituição com sede em Cleveland, Ohio, no próximo ano.

O empresário Brian Epstein, que administrou a carreira dos Beatles de 1962 até sua morte em 1967, foi selecionado pelo conjunto da carreira, assim como o empresário Andrew Loog Oldham, dos Rolling Stones.

Outra selecionada para o Hall da Fama é a E Street Band, formada por Bruce Springsteen em 1973.

Springsteen foi selecionado para o Hall em 1999.

Para ser eleito como integrante do museu, o artista deve ter lançado uma gravação pelo menos 25 anos antes da data de entrada no Hall da Fama e ter "demonstrado excelência musical inquestionável", afirma a instituição.

