Trazendo o viés periférico, a cantora e drag queen baiana Nininha Problemática lançou, na quarta-feira, 25, o clipe do single ‘Metralhadora de Bunda’. Gravado no bairro de Sete de Abril, onde a artista morta, a produção conta com diversas referências à trajetória de Nininha na música e no teatro, além da baianidade e a vasta cultura do estado.

No clipe, a drag queen resgata o início de sua carreira, mostrando a evolução artística e estética da personagem, desde o seu primeiro clipe, ‘No Paredão’. Nininha Problemática entrega um trabalho que mostra a sua faceta política, defendendo as bandeiras das bichas pretas, afeminadas, travestis e transexuais que são, historicamente, marginalizadas na sociedade.

Segundo ela, ‘Metralhadora de Bunda’ é praticamente um manifesto. “Não seremos submetidos a preconceitos e humilhações, é hora de mostrar o nosso poder, afinal, não somos bagunça”.

Assista o clipe abaixo:

Nininha Problemática lança clipe do novo single 'Metralhadora de Bunda'

